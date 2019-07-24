Оренбург, 24 июля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области сегодня, 24 июля, произошло ЧП на железной дороге. С рельсов сошли цистерны грузового состава, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УЮЖД по Орскому и Оренбургскому регионам Наталья Богодухова.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Авария случилась на участке Халилово — Разъезд №213А. С рельсов сошли две цистерны. Пострадавших нет. Повреждена одна опора контактной сети.

В настоящее время ведутся восстановительные работы и устанавливается причина схода части поезда. На движение железнодорожных составов происшествие не повлияло.