Сеул, 24 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Премьера второй версии компактного кроссовера Kia Seltos для российского рынка прошла в Южной Корее. Об этом 24 июля сообщает издание Motor1.

Motor1 Кроссовер Kia Seltos

Кроссовер представляет из себя небольшой, но брутальный автомобиль. Он немного вытянут в длину.

По официальным данным, размеры новинки позволяют претендовать на звание лидера сегмента по вместимости для пассажиров и багажа. Так, запас места для каждого заднего пассажира в области ног составляет 965 мм, а в области плеч 1395 мм. Кроме того, у Seltos весьма вместительный багажник — его минимальный объём составляет 498 л.

Линейка моторов Kia Seltos включает в себя три движка — два бензиновых и один дизельный. Самый мощный — турбированный 177-сильный двигатель 1,6 T-GDI. С ним авто набирает скорость до 100 км/ч за 8 секунд. Агрегатируется движок только с 7-скоростным роботом. При этом система привода 4×4 доступна опционально.

В качестве основного мотора будет либо двухлитровый 149-сильный атмосферник, либо 1,6-литровый дизель с максимальной мощностью 134 л. с.

Автопроизводитель снабдил кроссовер системой выбора режимов движения: Normal (обычный), Eco (экономичный) и Sport (спортивный).

Читайте также: KIA представила новый Seltos с «улыбкой тигра»