Ташкент, 24 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Узбекистане запущен процесс присоединения к ВТО, сообщает 24 июля Синьхуа со ссылкой на информацию пресс-службы МИД республики.

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Постоянный представитель Узбекистана при Женевском отделении ООН Улугбек Лапасов в ходе встреч с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу передал ему обновленный вариант Меморандума о режиме внешней торговли, первую в 15-летнем переговорном процессе оформленную заявку, которая позволяет рассмотреть вопрос о членстве по существу.

Принимая документ, глава ВТО отметил важность начала официального процесса и поддержку инициативы Узбекистана со стороны руководства Организации. По его словам, очередное заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО пройдет до конца 2019 года.