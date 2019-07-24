Москва, 24 июля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на ведение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз самолетов и вертолетов гражданской авиации в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Речь идет о законопроекте, который направлен на то, чтобы простимулировать развитие гражданской авиации. Так, правительство предлагает ввести нулевую ставку НДС для ввоза таких самолетов при условии их регистрации в госреестре РФ.

Такие же нормы коснутся в том числе и ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, которые необходимы для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов РФ. Их ввоз в страну также будет освобожден от НДС.

В ходе обсуждения депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») обратил внимание на дискредитацию SSJ, когда попытки неквалифицированной подготовки пилотов пытаются списать на недостатки российских самолетов, а те малейшие отклонения, которые неизбежно возникают при шлифовке и серийном выпуске новых моделей, всячески раздуваются, к ним привлекается внимание.

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