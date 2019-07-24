Калуга, 24 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В девяти районах Калужской области начали убирать зерновые урожая 2019 года, сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

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По данным ведомства, в настоящее время уже убрано 890 га, намолочено 1470 тонн зерна. Урожайность составляет 33,4 центнера с гектара.

«Погодные условия несколько скорректировали сроки начала уборки зерновых и продолжают сдерживать её темпы», — сообщил министр сельского хозяйства региона Леонид Громов.

В трех районах области — Бабынинском, Козельском и Перемышльском — приступили к уборке раннего картофеля. Уже собрано порядка 55 тонн. В четырех районах — Козельском, Мещовском, Перемышльском и Сухиничском — начали уборку овощей открытого грунта. Собрано 190 тонн. Рапс убран на площади 11 га в Людиновском районе.