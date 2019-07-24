Москва, 24 июля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Владелец детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае пытался извлечь максимальную прибыль, что в конечном итоге и привело к возгоранию. Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Главная причина — корысть. Там была котельная, которая обеспечивает половину возможностей, поэтому уплотнили лагерь. Почему? Потому что был спрос. Уплотнили палатки до опасной ситуации. Суть предпринимателя в том, чтобы извлечь прибыль. Задачи чиновника — ограничить предпринимателя, чтобы в погоне за прибылью он всех не поубивал», — отметил Трунов.

Адвокат выразил недовольство тем, как следственные органы расследуют инцидент. По мнению юриста, ответственность за произошедшее лежит в том числе и на государственных служащих Хабаровского края. При этом Трунов привёл результаты собственных подсчетов, согласно которым прибыли детского лагеря исчисляются миллионами рублей.

«Основа трагедии — корысть предпринимателей, но основная ответственность на государственных служащих. И ещё ни разу не прозвучало слово «коррупция». Слово «коррупция» висит в воздухе, но его никто не произносит», — заявил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки установить виновных в трагедии в детском лагере «Холдоми», где из-за пожара погибли четверо детей, переросли в скандал.