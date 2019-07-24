Анкара, 24 июля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции конфисковали 92 кг героина в городе Стамбул. Об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Спецоперация проводилась на основании разведывательных данных: силы жандармерии Стамбула вели слежку за предполагаемыми контрабандистами, после чего при помощи собак-ищеек были конфискованы наркотики.

Наркотики были доставлены в крупнейший турецкий мегаполис из западных провинций Турции. Полиция обнаружила партию в грузовике в пригороде города, также были задержаны двое подозреваемых.

Напомним, по данным правоохранительных органов Турции, за 2018 год у преступников было изъято свыше 17 тонн героина, по подозрению в торговле и распространении наркотиков арестованы свыше 1 тыс. 500 человек.