Красноярск, 24 июля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжают действовать масштабные лесные пожары. На утро 24 июля в регионе было зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. В регионе, в том числе в городе Красноярске, из-за пожаров держится смог с запахом гари. Эту ситуацию красноярцы обсуждают в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Вы что детям-то оставите с таким отношением к собственной природе? Выжженную землю, и всё…» — задаёт чиновникам вопрос подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», считающий, что пожары «давно пора самолётами тушить».

»Меня поражает спокойствие федералов, видимо, пока до Москвы не дойдёт угарный дым, не спохватятся, горят леса — достояние всей страны, гибнет флора и фауна, это уже экологическая катастрофа, а нас успокаивают тем, что дымка не вредна!» — Подчёркивает ещё одна подписчица.

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Активные обсуждения развернулись под записью о лесном пожаре, приблизившемся 23 июля к населённому пункту Куюмба в Эвенкии на 4,5 км.

В настоящее время, как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, пожар удалось отвести от населённого пункта на 7 км. Куюмбе ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что ситуация с лесными пожарами в регионе на сегодняшний день является острой, но «вполне контролируемой» и «не критичной».

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Напомним, задымление от лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области, распространилось и на другие регионы Сибири. В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС в Сибирском федеральном округе.

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