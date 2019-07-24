Триполи, 24 июля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Сотрудники Береговой охраны Ливии спасли около четырех десятков мигрантов в Средиземном море, стремившихся попасть в Европу. Об этом 24 июля передает Associated Press со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

По их словам, резиновая лодка с 38 мигрантами, преимущественно гражданами Египта, была остановлена во вторник, 23 июля, у побережья Ливии, примерно в 65 км к востоку от столицы страны, Триполи.

Отмечается, что мигранты были переведены в центр содержания мигрантов.