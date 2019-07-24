Барнаул, 24 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Около 20 тонн груза, необходимого для пострадавших от наводнения, постигшего Иркутскую область, собрали в Алтайском крае. Как сообщили сегодня, 24 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, постельные принадлежности, мука, крупы и другие продукты, уже 26 июля будут получены адресатом.

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«Сбор был организован в 69 муниципальных образованиях, в учреждениях социального обслуживания. Также было организовано взаимодействие с Российским детским фондом. Обычные граждане не остались равнодушными, несли всевозможную одежду, предметы первой необходимости. Предприниматели со всего края также приняли участие активное участие в формировании груза», — пояснила начальник алтайского управления по социальной политике Ирина Беседина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводок в Иркутской области начался с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч домов, в которых проживало около 38 тысяч человек. Комиссии уже признали полностью разрушенными более 500 бывших жилых строений. Не обошлось без жертв. Известно о 25 погибших и восьмерых пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС федерального масштаба.