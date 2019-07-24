Лондон, 24 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. «Борис Джонсон пообещал своим соотечественникам, что осуществит Брексит к крайнему сроку, 31 октября, «что бы ни случилось». Фраза жесткая. Все равно что сказать: «Даже ценой катастрофы», — пишет испанское издание El Pais, комментируя приход Джонсона к власти в Великобритании. Доказательств импульсивного характера этого политика достаточно: лживые утверждения о британских взносах в бюджет Евросоюза (вклад без учета вычетов и компенсаций был представлен как фактический); свидетельства того, что он кричал (и не только) на свою молодую невесту; предательство посла в Вашингтоне Кима Даррока, когда Дональд Трамп угрожал ему из-за утечки конфиденциальной почты; подготовка решающего выступления совместно с американским радикалом Стивом Бэнноном; отказ Терезы Мэй предоставлять Джонсону доступ к наиболее щекотливым данным британской разведки, когда он был главой МИД… «Кто даст больше?» — иронически вопрошает СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Впрочем, не всякому сумасшедшему суждено закончить нажатием на ядерную кнопку. Помимо отказа от глобального соглашения — а он угрожает именно этим, грубым разрывом [с ЕС] — есть и другие возможные выходы», — отмечает El Pais. Один из таких аварийных выходов даже хуже — это «варварский», вызывающий уход из европейского блока, подразумевающий пренебрежение всеми договоренностями, достигнутыми Терезой Мэй, включая отказ платить по счетам. Джонсон уже высказывался на эту тему в июне: «Это наши 45 млрд евро, и европейским друзьям и партнерам следует понять, что мы не отдадим денег, пока будущее наших отношений не прояснится». При этом значительная часть требуемой суммы — это компенсация за выгоды, полученные Лондоном от участия в европейских программах: технологических, научных, университетских, оборонных…

Другой вариант, чуть менее плохой — сеть временных микродоговоров в разных областях, чтобы избежать потрясений: об авиасообщении, перемещении людей, обороте медикаментов — но для этого потребуются платежи. Наконец, последний сценарий — возвращение «в лоно Мэй», к соглашению, заключенному ей с лидерами 27 европейских стран 25 ноября. Добавлением к нему, позволяющим завуалировать отказ от ложного героизма, стала бы просьба увеличить переходный период. Однако такой исход представляется El Pais маловероятным: «Только самый радикальный лидер мог бы сдаться без колебаний… если вторая сторона еще не сыта по горло всей этой белибердой».

Как бы там ни было, «жесткий» Брексит будет невыгодной сделкой для всех — но прежде всего для тех, кто уходит. Банк Англии анонсировал, что Соединенное Королевство заплатит за него 100 млрд евро, а ВВП страны в этом случае упадет на 8% за ближайшие 10 лет. Впрочем, негативные последствия для британцев уже дают о себе знать. Это обвал стоимости фунта, уменьшивший покупательную способность туристов и путешествующих профессионалов; сокращение иностранных инвестиций (на 14% в этом финансовом году); замедление темпов создания рабочих мест (на 29%). Но Бориса Джонсона это не интересует, считает испанское издание: «Будь что будет, катастрофой это станет для простых людей. Не для его друзей из высших слоев».