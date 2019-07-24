Москва, 24 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала ряд протоколов в Устав ОДКБ, касающихся в том числе новых статусов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

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Предусматривается получение статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями, заинтересованными в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств об участии в практических мероприятиях ОДКБ.

Государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации, разделяющие цели и принципы ОДКБ, желающие установить и развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с принятием обязательств об участии в практических мероприятиях, могут получить статус партнера ОДКБ.

Также предлагается ввести должность постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ), а также должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Устанавливаются привилегии и иммунитеты не только генсекретарю ОДКБ и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., если они не являются гражданами государства пребывания.

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