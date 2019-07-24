В пострадавшем от потопа Тулуне начали сносить непригодные для жилья дома
Тулун, Иркутская область, 24 июля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Спасатели, работающие сейчас в Тулуне — наиболее пострадавшем от разрушительного наводнения городе Иркутской области, — приступили у сносу домов, непригодных для проживания. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Известно, что дома начали сносить на улицах Чехова, Толстого, Сибстроя, Озерной, Коммунальная, Свободы, Мастерской, Фрунзе, Щорса, Карла Маркса, 8-Марта, Степной, Больничной, Медицинской, Ветеринарной, Литейной, Мясокомбинатской. Также работы ведутся в переулках Сибстроя, Мясокомбинатском, Песочном, в деревне Казакова.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реви вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов. Пострадали порядка 38 тысяч человек. Непосредственно в Тулун наводнение пришло в ночь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был настолько сильным, что вода с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и смела несколько городских кварталов. Не подлежащим восстановлению уже признаны около 500 жилых домов.
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