Тулун, Иркутская область, 24 июля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Спасатели, работающие сейчас в Тулуне — наиболее пострадавшем от разрушительного наводнения городе Иркутской области, — приступили у сносу домов, непригодных для проживания. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Цитата из видео очевидцев потопа в Тулуне Затопленный Тулун, вид из окна

«Спасатели и пожарные вновь возвращаются на уже расчищенные улицы для того, чтобы приступить к сносу аварийных домов. Жители смогли забрать уцелевшие вещи и предметы обихода, однако находиться далее в полуразрушенных постройках — опасно для жизни». МЧС РФ

Известно, что дома начали сносить на улицах Чехова, Толстого, Сибстроя, Озерной, Коммунальная, Свободы, Мастерской, Фрунзе, Щорса, Карла Маркса, 8-Марта, Степной, Больничной, Медицинской, Ветеринарной, Литейной, Мясокомбинатской. Также работы ведутся в переулках Сибстроя, Мясокомбинатском, Песочном, в деревне Казакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реви вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов. Пострадали порядка 38 тысяч человек. Непосредственно в Тулун наводнение пришло в ночь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был настолько сильным, что вода с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и смела несколько городских кварталов. Не подлежащим восстановлению уже признаны около 500 жилых домов.

Читайте также: Явь страшнее сна: жители ушедшего под воду Приангарья поделились пережитым