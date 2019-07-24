Минск, 24 июля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии постановлением №481 от 22 июля ввело лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной территории ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба совмина Белоруссии.

Лесоматериалы

Согласно нововведениям, лесоматериалы (сваи, колья и столбы из дерева, щепа и прочие) будут экспортироваться из Белоруссии за пределы таможенной территории ЕАЭС по генеральным или разовым лицензиям, выдавать которые уполномочено министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с минлесхозом.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов. Постановлением также предусмотрено внесение дополнения в Единый перечень административных процедур.

МИД Белоруссии поручено информировать о принятии постановления Исполком СНГ, также Евразийскую экономическую комиссию.

Напомним, ранее Александр Лукашенко ввёл запрет на экспорт необработанной древесины. Однако из года в год он своими указами подписывает особые разрешения для избранных компаний на экспорт леса-«кругляка».