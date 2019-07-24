Киев, 24 июля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Промышленное производство на Украине в июне 2019 года в годовом выражении — к июню 2018 года — упало на 2,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующую информацию сегодня, 24 июля, обнародовала Государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что вышеупомянутый результат — без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом падение составило 1,3%.

Если же сравнивать с маем нынешнего года, промпроизводство в июне снизилось на 3,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 1,3% — с учетом корректировки.

«Похоже, с экономикой Украины таки что-то не то. В июне индекс промпроизводства сократился на 3,7% к маю, в котором, в свою очередь, он упал на 0,5%. И это на фоне рекордных внутренних заимствований под высокий процент. Если так пойдет, то и урожай не исправит ситуацию. Посмотрим, что скажет на это новое правительство», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2018 году промпроизводство на Украине выросло на 1,1%. Наибольший рост в 2018 году по сравнению с 2017 г. зафиксирован в химической промышленности — на 16,5%, а наибольшее падение в производстве электрического оборудования (17,8%).

В этом году на Украине прогнозируется рекордный урожай зерновых, и в правительстве не скрывают, что намерены поправить положение дел в экономике за счет экспорта зерна. Впрочем, эксперты отмечают, что из-за инфраструктурного кризиса на железной дороге, в частности из-за отсутствия вагонов, урожай будет не на чем возить по железной дороге к портам.