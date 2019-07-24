Калуга, 24 июля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Повысить значимость экспертной оценки результативности деятельности преподавателей детских школ искусств при их аттестации предложил Министерству культуры РФ руководитель экспертной группы по формированию региональной модели управления детскими школами искусств и регионального законодательства, министр культуры Калужской области Павел Суслов, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании ведомственной рабочей группы федерального министерства

На заседании ведомственной рабочей группы федерального министерства обсудили вопросы, связанные с аттестацией педагогов и учащихся детских школ искусств, а также региональные модели финансирования образовательных программ. Речь также шла о включении преподавателей детских школ искусств в программу «Земский учитель» и возможность учёта индивидуальных достижений в освоении дополнительных образовательных программ ДШИ.

В Калужской области открыто около 30 детских школ искусств. Наиболее известны достижениями своих воспитанников детская школа искусств № 2 имени Серафима Туликова в Калуге, Мосальская детская школы искусств имени Н. П. Будашкина, Калужская детская школа искусств имени Н. П. Ракова, а также детские школы искусств в Боровске, Кирове, Малоярославце и Обнинске.