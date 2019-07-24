Калужский министр внёс предложения по развитию детских школ искусств России
Калуга, 24 июля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Повысить значимость экспертной оценки результативности деятельности преподавателей детских школ искусств при их аттестации предложил Министерству культуры РФ руководитель экспертной группы по формированию региональной модели управления детскими школами искусств и регионального законодательства, министр культуры Калужской области Павел Суслов, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.
На заседании ведомственной рабочей группы федерального министерства обсудили вопросы, связанные с аттестацией педагогов и учащихся детских школ искусств, а также региональные модели финансирования образовательных программ. Речь также шла о включении преподавателей детских школ искусств в программу «Земский учитель» и возможность учёта индивидуальных достижений в освоении дополнительных образовательных программ ДШИ.
В Калужской области открыто около 30 детских школ искусств. Наиболее известны достижениями своих воспитанников детская школа искусств № 2 имени Серафима Туликова в Калуге, Мосальская детская школы искусств имени Н. П. Будашкина, Калужская детская школа искусств имени Н. П. Ракова, а также детские школы искусств в Боровске, Кирове, Малоярославце и Обнинске.