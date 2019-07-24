Москва, 24 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Несанкционированные акции протеста, устроенные в июле активистами у здания городского избиркома в Москве, обернулись уголовным делом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 24 июля, оно было возбуждено по результатам проведённой проверки.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

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Очередной митинг оппозиции в Москве посетили менее 500 человек

По данным следствия, митинги на территории столицы были организованы участниками одного из движений, причём протестные акции и пикетирование зданий и помещений Мосгоризбиркома были незаконными и несогласованными. В СКР добавили, что целью таких мероприятий было «оказание давления на членов избирательной комиссии Москвы и окружных избирательных комиссий и воспрепятствование их законной деятельности».

В СКР уточнили, что дело возбуждено по ст. 141 УК РФ. Следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

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Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированная акция у Мосгоризбиркома за допуск так называемых «независимых» кандидатов на выборы в Московскую городскую думу состоялась 14 июля в Новопушкинском сквере и у здания столичной мэрии. Однако она была малочисленной. Митинг оппозиции, который был проведён 15 июля на Трубной площади в Москве, также провалился. Участие в нём приняли менее 500 человек.