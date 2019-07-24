Киев, 24 июля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В ближайшее время можно ожидать переговоров Киева с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту, заявил 24 июля представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Стоит ожидать переговоры, я думаю, в ближайшее время между «Нафтогазом» и Газпромом, между украинской и российской сторонами, касающиеся газа, транзита», — сказал он на заседании правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, действующие контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Российская сторона уже не раз заявляла, что готова продлить существующий контракт на транзит газа через территорию Украины.

Так, в конце июня первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае «справедливого» урегулирования судебных споров между Газпромом и «Нафтогазом».

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