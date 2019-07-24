Ярославль, 24 июля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности мэра Ярославля Алла Кибец (мэр Владимир Волков в отпуске) подписала постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Большая Октябрьская, 48 б. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Строительство жилого дома на Большой Октябрьской в Ярославле

Таким образом мэрия Ярославля устранила препятствие для строительства нового жилого дома рядом с усадьбой Сорокина. Против этой стройки выступали местные жители, градозащитники и прокуратура, которая через суд добилась отмены выдачи разрешения на строительство.

Суд указал, что застройщик должен был получить разрешение на условно разрешенный вид использования участка, так участок относится к общественно-деловой зоне. Теперь этот документ получен, и застройщик может обратиться за новым разрешением на строительство.

Отметим, что практически все конфликтные ситуации, связанные с застройкой исторического центра Ярославля, в последние годы были решены в пользу застройщиков. Противникам новостроек удавалось лишь отсрочить возведение жилого дома или торгового центра, добиваясь реакции властей, но не отменить его.