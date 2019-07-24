Калуга, 24 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Более 950 тыс. рублей получил в виде взяток мастер муниципального предприятия «Благоустройство» в калужском посёлке Товарково за доступ грузовиков московского предпринимателя на территорию местного полигона твёрдых бытовых отходов. Об этом 24 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Следствием было установлено, что обвиняемый, работая в муниципальном предприятии на должности мастеря автотранспортного участка, с июня 2018 года по январь 2019 года обеспечивал беспрепятственный доступ подмосковных грузовиков с мусором на полигон ТБО, где производилась выгрузка доставленных отходов без официальных договоров.

Работнику предприятия «Благоустройство» было предъявлено обвинение по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.