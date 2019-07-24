Барнаул, 24 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Ветер продолжает сносить разносить по территории сибирских территорий дым от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, обстановка в регионе пока существенно не изменилась.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Барнаул в дымке сибирских пожаров

Алтайские спасатели «Так, согласно данным Алтайского ЦГМС, 24 — 25 июля на территории краевого центра сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе. По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает».

В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общая площадь природных пожаров, вот уже несколько недель бушующих на территории Иркутской области и Красноярского края, достигла миллиона гектаров. Дымовые шлейфы дошли даже доОмской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориямиНовосибирской, Томской,Кемеровской областей, Хакасиии восточных регионов Югры.

Но больше всего страдают жители Красноярского края и Иркутской области. По данным иркутских спасателей, дымкой заволокло более 100 населённых пунктов. Но более 300 тысяч лесных пожаров так и не начали тушить из соображений «экономической нецелесообразности». Пострадавшим рекомендуют носить маски и не курить.

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