Москва, 24 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Индийский производитель мотоциклов Bajaj Auto привёз в Россию обновлённую версию Bajaj Dominar 400. Об этом 24 июля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Обновленный мотоцикл Bajaj Dominar 400

На российском рынке мотоцикл появился в 2017 году, а теперь приехала его обновленная версия. Индийская новинка имеет модернизированный мотор с новой головкой цилиндра с двумя распредвалами и прежними тремя свечами зажигания.

Также изменения коснулись воздушного фильтра и глушителя мотоцикла. Теперь максимальная мощность байка составляет 40 л. с., что на 14% выше, чем у предыдущей версии мотоцикла. Кроме того, «железный конь» весьма не привередлив в выборе бензина — возможность заливать не самое лучшее топливо в бак никуда не делась.

Подвеска мотобайка имеет телескопическую вилку перевернутого типа размером 43 мм. Также мотоцикл оснащён проскальзывающим сцеплением и тормозом — Bybre с двухканальной ABS.

Сообщается, что байк стал гораздо комфортнее за счет раздельного седла и нового руля. Изменению подвергся и дизайн боковых зеркал. Новинка оснащена светодиодной оптикой и цифровой приборной панелью с бортовой системой управления.

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