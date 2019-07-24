Красноярск, 24 июля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что ситуация с лесными пожарами в регионе на сегодняшний день не является критичной.

Вадим Кофман, krskstate.ru Губернатор Красноярского края Александр Усс в Богучанском районе

«Сегодня ситуация с пожарами действительно острая, но она вполне контролируемая и не является критичной. В крае действует большая группировка огнеборцев, куда входят около 1000 человек из краевых и федеральных организаций, авиапожарные из соседних регионов — Иркутска, Тывы, арендаторы лесных участков», — сказал губернатор во время визита в Богучанский район. Его цитата приводится 24 июля на сайте краевого правительства.

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По его словам, часть общекраевой группировки работает в Богучанском районе, где пожары практически потушены. В ближайшее время люди «будут переброшены на север», подчеркнул Усс.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 24 июля в Красноярском крае зарегистрировано 122 лесных пожара на огромной площади — 845,4 тыс. га. В регионе действует режим ЧС в лесах.

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Красноярский край, Иркутскую область, где также действуют масштабные лесные пожары, и другие регионы Сибири накрыло дымкой с запахом гари.

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