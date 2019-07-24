Москва, 24 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, усложняющий действия с недвижимостью при помощи электронной подписи, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимости

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, путем подачи заявления в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости или его представителя, осуществляется только при наличии в ЕГРН специальной отметки о возможности такой формы подачи документов.

Отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника или его представителя, а также разрешения, отправленного по почте.

При этом заявление может быть представлено как в отношении одновременно всех объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН за физлицом, так и в отношении любого из них.

При отсутствии такой отметки орган Росреестра возвращает поданное в электронной форме заявление без рассмотрения.

Отзыв разрешения

Отметка о возможности подачи документов в электронной форме погашается на основании заявления собственника объекта недвижимости (его законного представителя либо представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), поданного в том же порядке, что и заявление о проставлении отметки, либо на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Исключения

Сделку с недвижимостью удастся завершить при помощи электронной подписи в случаях, когда заявление подано в интересах собственника нотариусом или органами государственной власти (местного самоуправления), сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом Росреестра в установленном им порядке.

Исключение прописывается и для сделок, когда соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, квалифицированный сертификат ключа проверки которой выдан Федеральной кадастровой палатой.