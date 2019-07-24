Тегеран, 24 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Иран готов к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога, заявил 24 июля иранский лидер Хасан Рухани на заседании совета министров страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Мы полностью готовы к справедливым, законным и честным переговорам для решения проблем, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса», — приводит сайт Рухани его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если американские власти прекратят экономическое давление на Тегеран и снова будут выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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