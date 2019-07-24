Москва, 24 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Устанавливать пособие будут исходя из критерия нуждаемости. На поддержку смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе.

Также увеличивается срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка. Сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года. Если родители подадут заявление, то срок выплат продлевается до достижения ребенком двух лет, а потом и трех лет.

Закон, в случае одобрения Совфедом, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас пособие составляет 50 рублей и получить его можно ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.