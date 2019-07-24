Москва, 24 июля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Нефть находится под влиянием макроэкономических факторов об уровне добычи, буровой активности и размеров её запасов на Восточном побережье США, а так же, под прессом новостей из Персидского залива и Ормузского пролива в том числе, заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 июля руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Аналитик отмечает, что на товарно-сырьевом рынке выход данных от Американского института нефти (API) подтолкнул цены на сырьё вверх. 23 июля рынок получил сигнал о снижении запасов. Согласно оценкам Американского института нефти, за неделю, закончившуюся 19 июля, запасы нефти в США, на Восточном побережье в Кушинге сократились. Правда при этом выросли запасы бензина и запасы дистиллятов.

«На фоне того факта, что в Мексиканском заливе идут ураганы и сворачивается добыча, вчерашние данные просигнализировали о том, что снижение уровня запасов сырой нефти происходит уже практически шестую неделю подряд», — добавил эксперт.

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Отдельным фактором стоит сам по себе регион добычи сырья — Персидский залив, считает Блинов.

«Международное энергетическое агентство уверяет, что всё хорошо. Но это не совсем так. Как многие знают, в самое ближайшее время США собираются направить военный контингент на свою базу в Саудовской Аравии. Судя по всему, основной причиной для такого решения, стала растущая напряженность в районе Персидского залива», — добавил экономист.

Кроме того, по словам Блинова, сюда можно добавить опасения США провокаций со стороны Ирана и недавние споры США с Турцией в отношении поставок ракетных комплексов С-400 Россией в Турцию.

«На сегодня цены стабильны у отметки в 64 USD за баррель. По нефти марки Brent, а нефть северо-американского сорта WTI колеблется у отметок в 55 — 60 USD за баррель, но они стремятся к росту на фоне общего градуса, который нарастает», — заключил эксперт.