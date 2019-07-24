Ростов-на-Дону, 24 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Игрой в пинг-понг можно назвать ситуацию с сухостоем, образовавшимся на аллее, примыкающей к стадиону «Ростов-Арены». Ростовский губернатор Василий Голубев в этом вопросе взял самоотвод, отметив, что кустарники и деревья погибли по вине подрядчика. Это связано с тем, что территория пока принадлежит не региону, а компании Араса Агаларова «Крокус».

katkaZV Сухая трава

"Сегодня территория возле «Ростов-Арены» не передана [региону]. Акт передачи не подписан, поэтому подрядчик, который здесь работал, остаётся пользователем этой территории. Он отвечает в том числе и за то, чтобы навести там порядок. И за состояние зелёных насаждений», — цитирует Голубева портал donews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что внимание главы региона к состоянию зелёных насаждений на аллее привлекли ранее активисты ростовского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). С помощью акции они попросили у донского губернатора воды для полива гибнущих растений и саженцев. Городские власти возложили ответственность за состояние деревьев и кустарников на региональный минстрой.