Оренбург, 24 июля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Оренбурге возбуждено административное дело по факту попытки незаконного вывоза за границу старинной православной иконы, сообщила 24 июля Она отметила, что икону обнаружили в ручной клади пассажира, корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Оренбургская таможня Изъятая икона

Она отметила, что икону в окладе обнаружили в ручной клади пассажира, убывающего в Объединённые Арабские Эмираты. При этом владелец иконы не указал предмет культа в декларации.

Согласно заключения эксперта, иконе более 50 лет, и она является культурной ценностью. В настоящее время икона изъята.

Административное производства ведется по двум статья Кодекса админситартивных правонарушений — недекларированию и несоблюдению установленных запретов и ограничений на перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС.