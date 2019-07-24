Рыбинск, Ярославская область, 24 июля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В социальных сетях распространяется шокирующее видео жестокого избиения подростка в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео группы «Подслушано в Рыбинске» Вконтакте Избиение подростка в Рыбинске

На видеозаписи видно, как подросток лежит на земле, а группа сверстников бьет его ногами и руками. Один из участников избиения прыгает на потерпевшего. При этом участники издевательств нецензурно выражаются и оскорбляют ребенка. Особенно жестоко и вызывающе ведут себя девушки.

Правоохранительные органы уже отреагировали на эту историю. Все участники избиения установлены.

«В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Заволжского микрорайона и сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои. Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как стало известно, участникам избиения от 14 до 16 лет, подросток подвергается унижениям сверстников уже не в первый раз.

К расследованию готов подключиться и Следственный комитет. Там инициировали вопрос о передаче уголовного дела в региональное управление СКР. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание».

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин займется выяснением причин, которые привели к этой ситуации.

«Наша задача в том, чтобы это больше не повторилось. Мы поработаем с семьями и образовательными организациями, где учатся эти дети. Проанализируем причины, которые привели к таким проявлениям жестокости, и примем все возможные меры. Если юридическая помощь понадобится потерпевшему подростку, мы также ее окажем, это решение должны принять законные представители несовершеннолетнего», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.