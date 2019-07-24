Тегеран, 24 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Лондон намерен добиваться освобождения задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана британского танкер Stena Impero. Об этом заявил глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани.

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По его словам, которые приводит ТАСС, для обсуждения вопроса о задержанном танкере Великобритания направила в Тегеран специального представителя.

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Ранее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания стремится решить конфликт с Ираном дипломатическим путём. Однако если Тегеран не изменит своё поведение, Лондон может увеличить группировку боевых кораблей у берегов Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля власти Ирана задержали в Ормузском проливе британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, судно было задержано за нарушение международных правил судоходства.