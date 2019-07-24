Барнаул, 24 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Жители Алтайского края — одной из сибирских территорий, где сейчас ощущают шлейф от иркутских и красноярских массовых природных пожаров, весьма иронично относятся к успокоительным речам ответственных лиц, заявляющих о безвредности накрывшей регион дымки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Найдёнова Дым от сибирских пожаров в Барнауле

К примеру, о том, что алтайские специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с нависшей над краем дымкой, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Германа Балаганского. По его словам, обращений в отделение с признаками отравления не было:

« Концентрация в воздухе дыма не настолько велика, чтобы могла вызвать токсические отравления ».

Но вслед за алтайским общественником Константином Емешиным публичную оценку таким заявлениям дала и алтайская журналистка Ольга Найдёнова.

«Да нет ничего такого вредного — просто дымка, как в наши края её из горящей Восточной Сибири натянуло, так и, бог даст, вытянет. Сидите дома, пейте витамины, почаще умывайтесь». Вы прослушали совместное заявление главного санитарного врача и представителя МЧС о пепельном цунами. Короче, здесь птицы не поют, и под серым удушливым колпаком замерло всё. Гарь», — написала она на своей странице в Facebook

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже почти неделю жители многих сибирских регионов вынуждены жить в условиях режима «чёрного неба». По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

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Но в наиболее сложной ситуации находятся сейчас жители Красноярского края и Иркутской области. В ответ на многочисленные просьбы начать тушить «экономически необоснованные» пожары пострадавшим рекомендуют применять маски и меньше курить.

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