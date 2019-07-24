Жители Алтайского края иронично относятся к сообщениям о безвредности дыма
Барнаул, 24 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Жители Алтайского края — одной из сибирских территорий, где сейчас ощущают шлейф от иркутских и красноярских массовых природных пожаров, весьма иронично относятся к успокоительным речам ответственных лиц, заявляющих о безвредности накрывшей регион дымки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
К примеру, о том, что алтайские специалисты не фиксируют обострения болезней в связи с нависшей над краем дымкой, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Германа Балаганского. По его словам, обращений в отделение с признаками отравления не было:
Но вслед за алтайским общественником Константином Емешиным публичную оценку таким заявлениям дала и алтайская журналистка Ольга Найдёнова.
Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже почти неделю жители многих сибирских регионов вынуждены жить в условиях режима «чёрного неба». По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.
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Но в наиболее сложной ситуации находятся сейчас жители Красноярского края и Иркутской области. В ответ на многочисленные просьбы начать тушить «экономически необоснованные» пожары пострадавшим рекомендуют применять маски и меньше курить.
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