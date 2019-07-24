Москва, 24 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают отправить на борьбу с лесными пожарами в Сибирь депутатов, членов Совфеда, правительство и президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Pixabay Пожар в лесу

«У меня есть просто одно конкретное реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, правительство РФ и во главе с президентом отправить в Восточную Сибирь, одеть в огнезащитные костюмы и бороться с огнем», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам перед пленарным заседанием.

Она уверена, что проблемы с тушением пожаров — в отсутствии системных подходов.

«Потому что сегодня там это делать (тушить пожары) некому, а может только федеральная власть», — пояснила парламентарий.

Самая сложная ситуация в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области.