Владимир, 24 июля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГУП комбинат «Тепличный», обвиняемый в семи эпизодах коммерческого подкупа и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

С 2011 года руководитель одного из подразделений комбината предлагал покупателям за процент от продукции обеспечить объемы, качество, первоочередную бесперебойную отгрузку товара, а также решить вопросы об отсрочке платежей по договору поставки. Предприниматели соглашались на незаконные требования, и с 2013 по 2016 год обвиняемый получил от них более 2 млн 300 тыс. рублей. Даже после увольнения мужчина обманывал бывших клиентов — например, от одного из контрагентов скрыл, что больше не работает в «Тепличном», и продолжал получать от него деньги. До августа 2018 года обманутый бизнесмен передал обвиняемому около 520 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и добровольно возместил ущерб по эпизоду о мошенничестве. Уголовное дело передано в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее был вынесен приговор бывшему директору «Тепличного» — Виктору Шляхову. Его суд признал виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере, хищении имущества в крупном размере, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере почти пяти миллионов рублей. Шляхов с приговором не согласился и заявил, что будет его обжаловать. Экс-руководитель отрицает, что вредил предприятию из корыстных побуждений — он свои действия объяснил недостатком управленческого опыта.