Нязепетровск, Челябинская область, 24 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Южноуральский Нязепетровский район получит на переселение людей из ветхого жилья дополнительные деньги. Об этом мэру Валерию Селиванову заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Текслер отметил, что ранее к нему поступали обращения граждан с просьбами помочь им переселиться из аварийного и ветхого жилья. Речь идёт и о малонаселённых железнодорожных станциях, расположенных в Нязепетровском районе. В итоге район дополнительно получит на эти задачи 25,3 млн рублей.

«Средства должны быть освоены до конца года, чтобы люди получили благоустроенное жилье. Прошу проконтролировать этот вопрос», — сказал врио губернатора.