Омск, 24 июля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Жители Омска в последнее время жаловались на резкий химический запах в городе. Особенно интенсивным он был в городке Нефтяников и на Левобережье. В воздухе была превышена концентрация вредных веществ, которые могут вызвать головную боль, тошноту и онемение губ.

Rosgvard.ru Спецназ. Штурм

Как сообщил «12 канал», сотрудники СОБРа 23 июля взяли штурмом завод, травивший омичей. В цехе в это время было несколько человек. В лаборатории обнаружились пробирки с веществами, аппаратура, несколько десятков бочек и цистерн. В бочках оказалась канифоль. Уточняется, что компания не имела разрешения на производство и выбросы, однако ещё недавно здесь кипела работа.

Бойцы СОБРа сделали вывод, что бизнесмены «готовились к побегу», так как договоры на продажу продукции находились в коробках.

После жалоб омичей на зловоние в воздухе (примерно с 20 июля) приступили к работе специалисты мобильной эколаборатории. Они взяли пробы и выяснили, что в воздухе превышена концентрация опасных веществ. Выбросы зафиксировали у официально не работающего предприятия «ХимПром». Ситуация осложнялась тем, что сотрудники надзорных органов не могли зайти на территорию без решения суда. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал взять этот вопрос на особый контроль и наказать предприятие-виновника.

По данным «12 канала», на эту фирму обратили внимание ещё летом 2018 года. Руководству выдали предписание устранить нарушения, но до марта ситуация не изменилась. Суд признал деятельность фирмы незаконной и закрыл её, но предприятие стало работать под другим названием.

Изъяты документы и сейф, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 июля на расширенном аппаратном совещании Александр Бурков сделал заявление по поводу экологической обстановки в Омске, потребовав «остановить экологический терроризм».

По данным областного правительства, замеры с подветренной стороны предприятия «ХимПром» зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций сероводорода, метилмеркаптана, сероуглерода и этилбензола.