Чаплыгин, Липецкая область, 24 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В городе Чаплыгине Липецкой области 26 и 27 июля состоится гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Об этом ИА REGNUM сообщил врио главы региона Игорь Артамонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Чаплыгин

Организаторы обещают насыщенную программу. 26 июля в 18:00 откроются цветочная и кукольная площадки, «Школа поварёнка», «Шатёр чудес» и выставка ремесленников. Затем состоится детский праздник водных фонариков. Завершится первый фестивальный день кинопоказом под открытым небом.

В субботу пройдут основные праздничные мероприятия. В 9:30 начнётся традиционное театрализованное шествие по городу, которое завершится большим хороводом. В течение всего дня будут работать гастрономические площадки. В «Городе гурманов» туристам предложат продегустировать традиционные русские блюда. На «Каравайном пятачке» состоится конкурс караваев и колобков. Разнообразные угощения для гостей приготовят в «Купеческом дворике».

Кроме обширной гастрономической программы запланирован фестиваль красок, турнир клубов исторической реконструкции, спортивные соревнования, запуск воздушных змеев, костюмированная программа с разучиванием танцев эпохи Петра I и занятия в детской кулинарной школе.

«Мы приглашаем всех принять участие в празднике. Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся, в целом получают положительные эмоции и впечатления», — сказал Игорь Артамонов.