Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области прокурор вынес протест на решение городской думы об оценке деятельности администрации и главы городского округа в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской межрайонной прокуратуре.

Переславская городская дума

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня депутаты оценили неудовлетворительно работу администрации округа и главы Валерия Астраханцева. За это решение проголосовали 10 депутатов, 9 оценили работу удовлетворительно, двое воздержались. Решение вызвало долгие обсуждения, дважды оно откладывалось.

Теперь в конфликт вмешалась и прокуратура. Она считает, что решение принято с нарушением федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». По мнению переславского межрайонного прокурора, депутаты должны были принимать решение не простым большинством голосов, а квалифицированным — более половины от состава думы.

«В Переславской городской думе 21 депутат. Согласно федеральному закону, принятие нормативно-правового акта, имеющего правовые последствия, осуществляется большинством голосов от установленной численности депутатов. Повторная неудовлетворительная оценка приводит к удалению главы в отставку, то есть это именно такой акт. Значит, решение должно было быть принято 11 депутатами, а не 10, как это произошло», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM переславский межрайонный прокурор Андрей Фольц.

Прокуратура опротестовала также и порядок отчета главы города и его оценки, принятый в 2011 году. В нем не содержится требование о квалифицированном большинстве.

Протест прокурора направлен в Переславскую городскую думу. Теперь депутаты должны рассмотреть его и либо отклонить, либо удовлетворить. В последнем случае дума должна будет вновь проголосовать за оценку главы города — уже в четвертый раз.