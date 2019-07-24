Биробиджан, 24 июля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В посёлке Приамурский Смидовичского района ЕАО жители лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

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Первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара поселковой амбулатории не оказывается по причине отсутствия врачей: врач-терапевт находится в очередном отпуске, три врача-педиатра находятся в отпуске по уходу за ребёнком, других врачей в медучреждении нет. Прокуратура вынесла представление в адрес главного врача Николаевской районной больницы устранить выявленное нарушение.

Местные жители в социальных сетях выражают не только беспокойство по поводу отсутствия медпомощи, но и недоумение, как и без того недоукомплектованное медучреждение будет выполнять предписание прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, как считает член Общественного совета при губернаторе Хабаровского края, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Хабаровского государственного университета экономики и права Олег Белозеров, на Дальнем Востоке сегодня созданы абсолютно все условия для того, чтобы люди гарантированно не дожили до пенсии.