Сеул, 24 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты призывают к тесному сотрудничеству с Южной Кореей в связи с недавними полётами китайских и российских военных самолётов над Японским морем. Об этом во время переговоров с начальником управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном в Сеуле заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает 24 июля агентство Yonhap.

F-16 ВВС ВВС Республики Кореи

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Болтон отметил, что стороны должна провести «тесные консультации», чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Напомним, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Сеул 23 июля с двухдневным визитом после посещения Японии в начале текущей недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея объявила, что два китайских и два российских бомбардировщика якобы нарушили воздушное пространство страны, войдя в «зону идентификации ПВО» Южной Кореи. Инцидент произошёл над Японским морем в районе островов Такэсима (Токто). В результате по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые произвели предупредительные выстрелы.

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В Минобороны РФ в свою очередь заявления о нарушении воздушного пространства Южной Кореи опровергли, заявив, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС «выполняли плановый полёт» в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря» в соответствии с международными правилами. При этом в ведомстве отметили, что южнокорейские истребители совершили непрофессиональные манёвры рядом с российскими самолётами. При этом, по заявление российского военного ведомства, стрельбы в сторону Ту-95МС не производились.