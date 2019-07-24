Калуга, 24 июля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Калужской области реализуют региональный проект «Старшее поколение». Его цель — увеличение продолжительности здоровой жизни населения до 67 лет, сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Цитата из кф «Сельский врач» реж Сергей Герасимов. 1952. СССР На приеме у сельского врача

В рамках проекта проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 60 лет, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области. В настоящее время закуплено 936 доз вакцины, вакцинированы 725 человек. Для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области закуплено 13 автомобилей и один автобус, адаптированные под перевозку инвалидов.

В 2018 году в регионе средняя продолжительность жизни составила 72,5 года. В 2019 году ожидается её повышение до 73 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, на 13% и составляет 78,47 года. В целом РФ планирует к концу 2030 года войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Одновременно до 67 лет вырастет продолжительности здоровой жизни.