Ярославль, 24 июля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Власти Ярославской области будут настаивать на общественном обсуждении строительства целлюлозного комбината в Волгодской области с участием ярославцев. Об этом рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Дмитрий Пеньков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Рыбинское водохранилище

Как ранее сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура вынесла предостережение компании, которая занимается подготовкой проекта завода «СВЕЗА-Лес». Суть его состояла в том, что при подготовке технического задания общественные обсуждения проходили только в Вологодской области. Прокуратура посчитала, что завод повлияет и на экологию Ярославской области. В этом случае закон требует обсждения и на этой территории.

«СВЕЗА-Лес» обжаловала предостережение в суде и выиграло дело, однако Ярославский областной суд отменил это решение.

«Теперь у нас есть основания требовать проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона. Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие, гибели растительности и животных», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Материалы общественных обсуждений учитываются органами Росприроднадзора при проведении государственной экологической экспертизы, которая обязательна при проектировании объектов высшего класса экологической опасности.