Тирана, 24 июля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Албанская оппозиционная Демократическая партия (ПД) подала в Генеральную прокуратуры страны иск на четырех членов Центрального избирательного комитета, нескольких комиссаров из Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы и высокопоставленных чиновников, которых демократы обвиняют в нарушении избирательных процессов.

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Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ПД считают, что местные выборы, проведенные вопреки президенту Илиру Мете и при крайне низкой явке, были незаконными.

Генеральный секретарь ПД Газменд Барди потребовал, чтобы Временный Генеральный прокурор Арта Марку не препятствовала ведению расследования, стремясь добиться своей личной цели — назначения на пост Генерального прокурора, а также не выслуживалась перед «криминальным» режимом Эди Рамы в ходе расследования.