Екатеринбург, 24 июля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Свердловской области начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения на довыборах депутата Госдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в облизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Приём начат в Серовском одномандатном избирательном округе № 174. Именно от него будет избран депутат Госдумы на замену ушедшему в свердловские вице-губернаторы Сергею Бидонько. Принять заявление смогут только на территории округа.

Возможностью стоит воспользоваться тем избирателям, которые не смогут находиться на территории своего округа в день голосования.

Сейчас в округе насчитывают 446 тысяч 390 человек, имеющих право на голосование.

Напомним, сейчас на довыборах смогли зарегистрироваться шесть кандидатов. Это Ирина Скачкова («Яблоко»), Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Алексей Коровкин (СР), Игорь Рузаков («Зеленые») и Дмитрий Зенов («Коммунисты России»). Ожидается регистрация спортсмена Антона Шипулина (ЕР).