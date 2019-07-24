Барнаул, 24 июля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Жители Алтайского края, как и многие другие в Сибири, уже не первый день страдают от «чёрного неба», которое спровоцировали масштабные природные пожары в соседних территориях. И так же, как и другие граждане России, недоумевают, какая такая «экономическая нецелесообразность» не позволяет начать тушить очаги, находящиеся в труднодоступных районах. К примеру, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на своей странице в Facebook иронично заметил:

Константин Емешин В Барнауле из-за сибирских пожарищ виден лишь контур Солнца

«В Барнауле солнце скрылось за … » … нет, не за горою, а в дыму». Утром традиционно солнце должно бросить свои лучи у меня в квартире в спальню, зал и на кухню, а в кабинете у меня утром, как правило, отражение от окон соседнего дома. Но реально сегодня, как и вчера, лишь контур Солнца.

Включаю радио, а там сообщают, что солнце в Барнауле закрыто дымом, и тут же радостно сообщают, что пожаров в Алтайском крае нет, и что ученые Алтайского госуниверситета получают снимки с четырёх спутников, и там виден шлейф от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. И тут же добавляют, что большая часть пожаров не тушится, так как это экономически невыгодно. Оказывается, экономически выгоднее травить людей дымом?»

Напомним, смог от непотушенных лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, продолжает распространяться на регионы Западной Сибири. По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии» Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и восточных регионов Югры.

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