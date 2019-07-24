Москва, 24 июля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В масштабных двусторонних учениях, проходящих на территории Южной Осетии, Абхазии, Армении и России, принимают участие 49-я и 58-я общевойсковые армии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и НАТО

В учениях Южного военного округа будут задействованы также авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, соединения и воинские части родов войск, материально-технического и медицинского обеспечения, дислоцированные в зонах ответственности обеих армий. Учения начались на фоне запланированных маневров стран — членов и партнеров НАТО Agile Spirit — 2019 («Проворный дух» 2019), которые пройдут с 27 июля по 9 августа в Грузии. В них примут участие более 3 тыс. человек из 14 стран — членов и партнеров НАТО.