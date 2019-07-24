Иркутск, 24 июля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка в терпящtй бедствие от наводнения Иркутской области остаётся самой проблемной в России. Как сообщает ФБУ «Авиалесохрана», если всего по состоянию на 24 июля в РФ действует 170 лесных пожаров на площади 172 756 га, то на земли лесного фонда Приангарья пришёлся 71 пожар. Площадь возгораний составила 119 524 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Даже в соседнем Красноярском крае масштаб лесных возгораний сейчас не такой большой. Там действует 60 лесных пожаров на площади 49 891 га. Третье место в этом горящем рейтинге занимает Бурятия (четыре пожара на площади 943 га).

Далее следуют: Якутия (19 лесных пожаров на территории 674 га); Югра (четыре пожара на землях лесного фонда на площади 533 га); Ямало-Ненецкий автономный округ (пять пожаров на землях на площади 486 га); Алтайский край (три пожара на площади 21 га); Томская область (один пожар на площади два га); Тюменская область (один пожар на землях лесного фонда на площади 1 га).

«На тушении лесных пожаров задействовано 2363 человека, 315 единиц техники. На авиамониторинге — 42 воздушных судна, на тушении — 25 воздушных судов». ФБУ «Авиалесохрана»

Но это далеко не все возгорания. Многие попали в разряд так называемых пожаров-отказников, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности». Только в Иркутской области такие очаги 24 июля бушуют на территории в более 300 тысяч гектаров.

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