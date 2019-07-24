Ярославль, 24 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Осужденный за взятку бывший председатель избирательной комиссии Ярославской области Денис Васильев освобожден условно-досрочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Избирательная комиссия Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Васильев в октябре 2013 года получил от учредителей рекламной фирмы взятку в размере 4,7 млн рублей в качестве «отката» за содействие в получении контрактов на информирование избирателей о выборах в Ярославскую областную думу 6 созыва. Общая сумма контрактов составляла 10,5 млн.

Суд признал Васильева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 9,4 млн рублей. До суда Васильев находился под подпиской о невыезде, поэтому срок лишения свободы исчислялся с момента вынесения приговора — июня 2014 года.

Васильев освобожден на 11 месяцев раньше срока. Пока что он погасил лишь незначительную часть штрафа, задолженность по нему составляет 9 млн 280 тыс.