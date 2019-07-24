Москва, 24 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Накануне, 23 июля, на фоне широкомасштабного укрепления доллара США на международном валютном рынке Forex, американская валюта заметно укрепилась и на локальном рынке. Курс доллар вырос до 63,15 рубля, достигая в моменте уровня 63,3 рубля. При этом евро просел до 70,4 рубля из-за падения евро на Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 июля руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и ивестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Укрепление доллара было обусловлено новостью о том, что администрация США и лидеры Конгресса достигли договорённости по потолку государственного долга, пояснил аналитик.

«Основным фактором, поддерживающим рубль, является налоговый период. До 25 июля в бюджет должны быть уплачены НДПИ, НДС и акцизы. А самый активный день июльского налогового периода — это четверг», — добавил эксперт.

На балансе этих противоборствующих сил сегодня, 24 июля, можно ожидать некоторого укрепления рубля, полагает Егоров.

«Вероятно доллар закрепится около отметки 63 рубля, евро может немного восстановиться к 70,5 рубля», — прогнозирует эксперт.