Москва, 24 июля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».

Ян Стен. Пьяницы. 1660

«Экономические потери в России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей, — сообщили ТАСС в проекте. — На рубль, который подобный бизнес имеет в обороте, государство и общество теряют 5 рублей».

Отмечается, что на сегодняшний день в России общее количество таких точек общепита составляет около 95 тыс., теневой оборот таких заведений составляет свыше 700 млрд рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», экономические потери страны от наркомании составляют порядка 4 трлн рублей в год. Эта цифра составляет примерно 3,8% от ВВП страны. Специалисты подчеркивают, что в стране произошло изменение потребления наркотиков: они стали агрессивнее и более смертельными.

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